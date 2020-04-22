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نايل هوران وليام بين يفاجئان عشاق One Direction بمحادثة فيديو بينمها على "انستجرام"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:48 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

فاجأ النجمين الشابين ليام بين ونايل هوران متابعيهما عبر انستجرام، بظهورهما في بث فيديو حي عبر صفحاتهم الرسمية على موقع تبادل الصور.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة من المحادثة التي جاءت بهدف تباحث الثنائي حول لم الشمل المرتقب لفرقتهما الغنائية.

وسبق للنجم الشاب ليام بين أن اعلن عن لم شمل فريق One Direction احتفالا بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس الفريق الغنائي.

وكان الظهور الأول لفريق One Direction من خلال مشاركتهم ضمن فعاليات برنامج المسابقات الشهير إكس فاكتور.

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