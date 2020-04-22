جو جوناس وزوجته صوفي ترنر يتبرعان بـوجبات لأطباء لوس أنجلوس



ونشرت الصفحة الرسمية للمستشفى عبر موقع انستجرام صورة لطاقم الطبي داخل المستشفى، موجهين الشكر لجو وزجته على هذه البادرة الطبية.



وكانت الأيام الماضي قد شهدت خلافا بين صوفي ترنر ونجمة أفلام the hobbit إيفانجلين، التي كانت اعلنت رفضها للبقاء بالمنزل وتطبيق العزل الذاتي لتقديرها لحريتها على حساب روحها.





وكان رد صوفي ترنر لها بالانتقاد اللاذع، وساعدها في ذلك العديد من المتابعين الغاضبين الذين دفعو إيفانجلين للتراجع عن ما قالته.



أعلن العاملين بمستشفى "إيست إل إيه"، بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية عن تلقيهم لتبرعات 100 وجبة غداء من المغني الشاب جو جوناس وزوجته النجمة الشابة صوفي ترنر.