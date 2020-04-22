حقيقة تعاقد الأهلي مع حارس بيراميدز

انتشرت أنباء قوية خلال الساعات الماضية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع حارس مرمي بيراميدز، للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم مركز حراسة المرمي بالفريق بعد رحيل شريف إكرامي.





وأكد مسئولو النادي الأهلي أن ما يتردد بخصوص المفاوضات مع المهدي سليمان حارس مرمي بيراميدز أخبار غير صحيحة تمامًا، مؤكدًا أن اللاعب خارج حسابات القلعة الحمراء، كما أن الجهاز الفني لا يفكر في تدعيم مركز حراسة المرمي بالفريق خلال الفترة الحالية.





وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن التعاقد مع حارس مرمي جديد أمر مستبعد خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك مراكز أخري يسعي الفريق لتدعيمها في الميركاتو الصيفي.





ويضم النادي الأهلي بين صفوفه حاليًا 3 حراس مرمي هم، محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفي شوبير، بينما قرر شريف إكرامي الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء وخوض تجربة جديدة بالموسم المقبل.



