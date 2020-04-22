ريتا ويلسون تتحث عن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن ريتا تحدثت لرايدو 2 التابع لهيئة الاذاعة البريطانية BBC، كشفت خلال حوارها عن ما تعرضت له من ألم في تجربتها مع كورونا.



وكشفت ريتا للمرة الأولى أن اصابتها بالفيروس أثرت على ذاكرتها، وسببت لها ضبابية في التفكير لبعض الوقت، قبل أن تتعافى بشكل كامل.



ذلك بعد أن أعلن توم هانكس في حديثه عن التجربة، أن ألم زوجته ريتا ويلسون كان أكبر مما تعرض له من ألم بسبب الفيروس.



بعد حواره الإذاعي الذي كشف من خلاله للمرة الأولى عن تجربته مع الفيروس، قامت النجمة ريتا ويلسون باتباع خطى زوجها النجم توم هانكس، والتحدث حول تجربتها مع المعرض في حوار اذاعي جديد.