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دوين جونسون يعود للمصارعة عبر مسلسل جديد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:53 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
يستعد النجم الكبير دوين جونسون الشهير بالصخرة، للعودة للمصارعة من جديد عبر عمل تليفزيوني للشاشة الصغيرة تنتجه شبكة تليفزيون HBO.

وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل التي افادت بان المسلسل الجديد، ستشارك الصخرة في بطولته النجمة "إيسا راي"، بمشاركة المنتج "داني جارسيا".

وأعلنت HBO عن عنوان المسلسل الذي سيكون TRE COUNT وهو مصطلح مستخدم في أوساط المصارعة الحرة، مشتق من كلمة العد الثلاثي.

وقالت الصحيفة أن المسلسل ستكون قصته عبارة عن رحلة صعود لشاب يطمح في ان يصبح مصارع محترف ضمن اتحاد المصارعة الحرة بالولايات المتحدة.

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