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يويفا يقدم مقترحاته لاستئناف المسابقات الأوربية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:51 ص
يويفا
يويفا
علاء خليف
عقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"،اجتماعًا مع 55 من أعضائه ممثلي الإتحادات الأوروبية، لمناقشة مصير الموسم الحالي، بعد استمرار تعليق الدوريات والبطولات الأوروبية بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأكد الإتحاد الاوروبي في بيان رسمي عقب انتهاء الاجتماع أنه قدم للإتحادات الأعضاء عدة مقترحات بخصوص انهاء الموسم الجاري، سواء للبطولات الخاصة بالأندية أو المنتخبات الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

وأوصي الإتحاد الأوروبي "يويفا" بضرورة استكمال منافسات الموسم الحالي، سواء الدوريات أو الكؤوس، وذلك بعد الانتهاء من الأزمة الحالية والخاصة بفيروس كورونا المستجد، علي أن يكون هناك ارشادات خاصة متعلقة بالمشاركة في البطولات الأوروبية في حالة إلغاء أي دوري .

وأكد "يويفا" أنه سيتم الإعلان عن أي قرارات فيما يخص المواضيع التي تم مناقشتها اليوم،  خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المقرر له الخميس المقبل.

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