تسجيل 33 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا في السودان

سجلت وزارة الصحة في السودان، اليوم الأربعاء، 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" وحالة وفاة واحدة.

وأصدرت وزارة الصحة السودانية، بيانًا قالت فيه إن 31 إصابة من الحالات الجديدة تم تسجيلها في الخرطوم، بينما سجلت حالتان في ولاية الجزيرة.

وبحسب وزارة الصحة السودانية، بلغ العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 140 حالة، والوفيات إلى 13 حالة حتى الآن في البلاد.

وأصدر وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، قرارا بمنح إجازة للعاملين بالقطاع العام بالوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع، إبان فترة الإغلاق بشأن الإجراءات المطلوبة لمجابهة انتشار جائحة الكورونا.

وقد يتولى الوزراء السوداني والجهات المختصة بولاية الخرطوم استثناء من يرون ضرورة استمرارهم بالخدمة لتسيير المهام الضرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما وجه القرار كافة الوزارات الاتحادية والوحدات التابعة وولاية الخرطوم والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات التنفيذ.

وأكدت وزارة الصحة السودانية، عدم تسجيل إصابات جديدة وبقاء الإصابات المؤكدة عند 32 حالة بينها 3 حالات شفاء و5 حالات وفاة.