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شركة "ورنور بروز" تعلن تأجيل عدد من أفلامها بسبب كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:55 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
أعلنت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية ورنور بروز عن قائمة بالأفلام التي سيتم تأجيل طرحها، وتأجيل تصويرها خلال الأشهر القادمة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن هذه القائمة تشمل أفلام لكبار النجوم من ضمنهم النجم الكبير ويل سميث، الذي تأجل طرح فيلم "كينج ريتشار" لعام 2021.

وكذلك فيلم مشتق من مسلسل hbo بعنوان The Many Saints Of Newark كانت تستعد شركة "ورنور بروز" لطرحه بصالات العرض خلال العام الجاري، تم تأجيل للعام القادم.

وسيجسد ويل سميث في فيلمه الجديد "كينج ريتشارد"، شخصية والد لاعبتي التنس الشهيرتان سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز.

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