زراعة الدقهلية: الصوامع استقبلت ١١ألف طن قمح منذ بدء الموسم

أعلن المهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية عن أن كمية القمح الموردة بالصوامع منذ بدء الموسم بلغت ١١ألف ٥٥٠ طن بالصوامع.





وأشار المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة، أن الاستقبال بدء في ٥ صوامع فقط، وهي صوامع سندوب سعة ٢٢٥ ألف طن وصوامع بهرند سعة ٢٠ ألف طن وصوامع شربين سعة ٦٠ ألف طن وصوامع ميت غمر سعة ٦٠ ألف طن وصوامع بنى عبيد سعة ١٠ ألف طن.





وأضاف الحضري أن باقي الصوامع والشون البالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر منهم 20 شونة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي المصري و8 شون 16 صومعة تابعين لشركة مطاحن شرق الدلتا و27 صومعة تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع جاهزة لاستقبال الموردين تباعا.





وأكد وكيل زراعة الدقهلية أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة للإعداد والتجهيز لتوريد محصول القمح موسم 2020 برئاسة منال الغندور السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها وكلاء وزارات الزراعة والتموين ومسئولي المطاحن والرقابة على الصادرات والواردات وصيانة الحبوب والرقابة التموينية وبنك الائتمان الزراعي والسلامة والصحة المهنية للقيام باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال محصول القمح والتأكد من أن مناطق التخزين في كل المواقع صالحة وفقا للاشتراطات التخزينية اللازمة.





ومن جانبه، كشف المهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن عمليات التوريد تسير بسهولة ويسر وأنه يتوقع أن تصل الكمية الموردة هذا العام إلى ٢٢٥ ألف طن، حيث إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت ٢٦٣ ألف 323 فدانا ويبلغ متوسط توريد الفدان طن.





وعلى صعيد آخر، أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، السبت، إعادة تشغيل الكهرباء لمصنع المنصورة تكس بالمرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصه ويعمل فيه 350 عامل.





وأوضح محافظ الدقهلية أنه بالتنسيق مع المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تم سداد الفاتورة الأولى من المتأخرات وقيمتها 65 ألف جنيه ومنح مهلة للمصنع لسداد الفاتورة الثانية.





وأكد أن ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتدوير عجلة الإنتاج وعدم تعطيل المصانع والحفاظ على العمال حرصا على مصدر دخلهم.



