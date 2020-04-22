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والد مايلي سايرس يستعد لطرح ماركة خاصة به من الماريجوانا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:57 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

بعد تقنينه بالولايات المتحدة، أصبحت عشبة الماريجوانا تباع ضمن ماركات ومنتجات عدة، وأصبح يتاجر بها العديد من المشاهير بالولايات المتحدة، الذين ينضم لهم حديثا بيلي راي سايرس مغني الكانتري ميوزك، ووالد مايلي سايرس.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن بيلي راي، يستعد لطرح منتج خاصة به من المايرجوانا، تشمل تصنيعها ضمن الكعك، وحبوب الموز، وغيرها من الاشكال التي يمكن بها الاتجار بالعشبة.

وقالت الصحيفة أن بيلي راي سيتعاون في ذلك مع شركة تصنيع هذه المنتجات، باسم Lowell Herb Co، وأعلن عن ذلك في اليوم السنوي الغير رسمي لعشبة الماريجوانا كل عام في يوم 20 أبريل.

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