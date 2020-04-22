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إبراهيموفيتش يعود للتدرب مع هاماربي!

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
كشف تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، أن زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، تدرب مع فريق هاماربي السويدي، الذي يملك به أسهم، وسط تكهنات أنه سيعود لإيطاليا.
ونقلت صحيفة إكسبريسن السويدية تصريحات لياسبر يانسون المدير الرياضي لهاماربي: "إنه مرحب به للتدرب معنا طوال المدة التي يريدها".
وأضاف: "لم يعد لإيطاليا، لا أريد أن أكون متحدثاً رسمياً لزلاتان، ولكنه كان هنا وتدرب معنا اليوم ولكنه مسؤول عن حديثه مع ميلان".
ونشرت الصحيفة صورة لسيارة يمتلكها زلاتان (38 عاماً) في ملعب التدريب، الذي يقع جنوب ستوكهولم.
ولكن تدريب اليوم، قد يكون الأخير لزلاتان في السويد، خاصة وأن ميلان استدعى اللاعب وعدة لاعبين آخري للعودة لإيطاليا خلال هذا الأسبوع، وفقاً للعديد من وسائل الإعلام الإيطالية.
وعاد إبراهيموفيتش للسويد في مارس (آذار) عندما تم تعليق الدوري الإيطالي، وحتى الآن لا يوجد موعد محدد بشأن استئناف الدوري، علماً بأن عقد زلاتان مع ميلان ينتهي بنهاية يونيو (حزيران).
وسمحت السويد بتدريبات كرة القدم، بدون إقامة أي مباريات، وذلك في ظل القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.
وفي العام الماضي، أغضب قرار إبراهيموفيتش بشراء 25% من أسهم نادي هاماربي جماهير ناديه السابق مالمو.

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