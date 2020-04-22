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تعليق ساخر من حمادة هلال على الحفلات الغنائية المنزلية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
علق الفنان حمادة هلال على الحفلات الغنائية المنزلية بطريقة كوميدية كعادته،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر حمادة هلال صورة جديدة له،ظهر فيها وهو مُرتدي بدلة سوداء،وشبشب حمام،وعلق على الصورة قائلًا :"حفلات البيت حلوة أوي ومرحرحة أوي أوي".

وفي سياق آخر،يشار أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال الدرامية مسلسل "ابن أصول"، والمسلسل بطولة سوزان نجم الدين،إسلام إبراهيم،رانيا منصور،إيناس كامل،آيتن عامر، حمزة العيلي،محمد نجاتي،عماد رشاد،كريم أبو زيد،وفاء سالم،أحمد حلاوة.

والجدير بالذكر أن حمادة هلال طرح مؤخرًا أغنية "خلينا متونسين ببض" وهى من ألحانه،وكلمات محمد البنداري وسلمى رشيد،وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام.

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