رزان مغربي تهنئ محبيها بمناسبة حلول شهر رمضان

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حرصت الفنانة رزان مغربي على تهنئة محبيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت رزان صورة لها،وعلقت على الصورة قائلة :"رمضان كريم على كل العالم،ربنا يبارك لكم برمضان و يكون شهر كريم بالمغفرة و الصلاة و الصوم،و نعمل خير و حسنات كتير و نحمد ربنا على كل النعم من صحة و رزق و عيلة و اصحاب و سعادة و رضا، حكون معكم طول الشهر الكريم على MBC masr".



وفي سياق آخر، تخوض الفنانة رزان مغربي السباق الرمضاني المقبل من خلال مشاركتها في برنامج "اغلب السقا"مع الفنان أحمد السقا، والبرنامج مأخوذ عن فورمات عالمي لبرنامج المسابقات الشهير "beat the star"، وتقوم فكرته حول منافسات صعبة بينهم وبين الضيوف المشاركين فيه، ويستضيف السقا عدد كبير من النجوم من ضمنهم محمد هنيدي، نيللي كريم، درة، عمرو يوسف، قصي خولي، فيفى عبده، وائل جسار، حمدي الميرغني، حمادة هلال، عمرو سعد وغيرهم.