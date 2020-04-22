تأجيل طرح أفلام "DC" للأبطال الخارقون بسبب كورونا



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإنه من ضمن الأفلام التي تقرر تأجيل طرحها رسميا، كل من فيلم The Batman للنجم روبيرت باتينسون، والجزء الجديد من فيلم SHAZAM.



وقالت الصحيفة أن الفيلمين تاجل طرحمها لتواريخ 25 يونيو والأول من أكتوبر من عام 2021 المقبل، بالإضافة للفيلم الأول لشخصية Flash ضمن عالم dc.



وسيكون فيلم shazam في جزئه الجديد من إخراج المخرج الكبير "مات ريفز" ومن بطولة النجم "زكاري ليفي".



كغيرها من شركات الإنتاج، أعلنت شركة DC المنتجة لأفلام الأبطال الخارقون من القصص المصورة عن تأجيل طرح عدد من الأفلام السينمائية الخاصة بعدد من ابطالها بسبب أزمة كورونا.