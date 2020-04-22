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فرقة Bon Jovi تلغي جولتها الفنية بالصيف بسبب كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:05 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
أعلنت الصفحة الرسمية للفريق الغنائي الكبير Bon Jovi عبر موقع تويتر عن تأجيل الجولة الفنية للفريق الغنائي بالصيف، بسبب أزمة تفشي كورونا.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، التغريدة التي نشرتها الفرقة على صفحتها الرسمية، وجاء بها اعتذار من جانب أعضاء الفرقة، لعدم قدرتهم على تقديم هذه الجولة الفنية لما يمر به العالم من ظروف عصيبة.

كما أعلن الموقع الرسمي للفريق عن اعادة تكاليف التذاكر التي تم حجزها ضمن حفلات هذه الجولة الفنية التي كانت ستشمل زيارة فرقة Bon Jovi لعدد من الدول الأوروبية.

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