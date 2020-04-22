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سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 -4-2020 في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:42 ص
بوابة الفجر
أسعار الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية بالسوق المحلية في ظل توقعات بمواصلة الانخفاض الذي شهدته أمس حيث وصل الانخفاض نحو 7 جنيهات في الجرام تزامنا من انخفاض سعر الأوقية العالمية:

أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 835 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 731  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 626 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,856 جنيهًا

أسعار الذهب العالمي 

بددت أسعار الذهب المكاسب التى حققها أمس ليتراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع قوة الدولار الأمريكي ورغم خسائر الأصول الخطرة العالمية.

وشهد الذهب اليوم تداولات متقلبة، حيث كان متراجعاً في وقت مبكر من التعاملات قبل أن يتحول للصعود ثم عاود الهبوط مجدداً وسط استمرار الموجة البيعية الحادة في أسواق النفط والتي تدفع المستثمرين لبيع المعادن الثمينة لتغطية خسائرهم في استثمارات أخرى.


وتعرض سعر أحد العقود الآجلة للنفط الأمريكي للانهيار دون صفر لأول مرة في التاريخ خلال أمس، مما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وجاء أداء المعدن رغم هبوط الأسهم الآسيوية والأوروبية في نهاية التعاملات وكذلك التراجع الملحوظ لـ"وول ستريت" خلال الجلسة.

وعلى صعيد تفشي فيروس "كوفيد-19"، أودى الوباء بحياة 170 ألف شخص عالمياً مع إصابة حوالي مليوني ونصف شخص، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن انخفاض مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر يونيو  بنحو 1.4 بالمائة وهو ما يعادل 23.40 دولار ليسجل 1687.80 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 8 أبريل  الجاري.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة تزيد عن 1.2 بالمائة إلى 1675.34 دولار للأوقية، فاقداً أكثر من 20 دولاراً من قيمته.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.3 بالمائة ليصل إلى 100.301.







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