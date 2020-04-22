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هكذا روجت نوال الزغبي لأغنيتها الجديدة "اتحاربت"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:06 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
انتهت المطربة نوال الزغبي من تسجيل أغنيتها الجديدة "اتحاربت"،المقرر طرحها في مسلسل"سلطانة المعز".

ونشرت نوال الزغبي مقطع فيديو جديد من الأغنية،من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تضع اللمسات الأخيرة مع الموزع داخل الاستديو الخاص بها.

وتقول كلمات الأغنية :الحياة مليانة ظلمة وناس كتير مزيفة،ناس ما يتوصفوش بكلمة والأمان بنا اختفى،مين تآمنو وتبقى ضامنو مهما كان أقرب ماليك".

وفي سياق آخر،يشار أن مسلسل" سلطانة المعز"من تأليف إياد إبراهيم،إخراج محمد بكير،بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني،شريف إدريس، محمد لطفي،دينا،حسن حسني،رنا رئيس.

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