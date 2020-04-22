الطالع الفلكي الأربِعَاء 22/4/2020..الغِطَاء الأخضَر!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى التاسعة و36 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى التاسعة و47 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 20 أبريل - 20 مايو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 13 أبريل - 14 مايو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى فَرْغْ المُؤخّر من 16 أبريل - 28 أبريل.





اليوم 14 برمودة قبطى ، 22 نيسان رُومى، 29 شعبان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (إنتا معاك بكالوريُوس زراعة؟) - لأ ، لكن أنا بلا فخر أفهم أحسن من أحسن مُهندس زراعى فمصر.(يحيى الفخرانى من فيلم خرج ولم يعد-1984)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*الليلة الكَحْلا

هى عندما يكون القمر فى أضعف نقطة له بحيث لاتكون بقعة ضوء فى الليل، إنها الليلة الأصعب التى تسبق إنبلاج الفجر أو المَخَاض الذى يسبق الولادة، فترة مُناسبة فى ثقافة التنجيم لإخفاء الكنوز أو تقفيل الأعمال بصورة نهائية دون النظر للوراء فما كان قد كان وأنتهى الأمرو المُناسب الآن هو إنتظار الولادة الجديدة فى الرّابعة و25 دقيقة فجر غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة بمشيئة الله تَعَالى ،لا يجب عليك البكاء على مشاكلك أو الرّثَاء لحالك، التوتر والميل للكآبة مُرتفع الليلة لكن ولادة القمر الجديد تعدك بالتفاؤل والفَرَجْ بعد الضّيق بمشيئة الله تَعَالى.

بالنسبة للهنود فهذه الليلة مُناسبة للإنسحاب من الضجيج والزّحام وأداء أنشطة روحانيّة أوحرق البخور مع مُمارسة اليوغا التى تساعد على التحرر من التوتّر و القلق فى غرفة هادئة بعيداً عن الآخرين ، كما أنّ عدم وجود أى ضوء فى السّماء باستثناء ضوءالنجوم يعنى أن الليلة مُلائمة لتطهيرالمنزل من الحشرات والجراثيم والقوارض ، إنهاء علاقة مُزعجة بطريقة لطيفة وبأقل قدر مُمكن من الخسائر ودون إراقة ماء الوجه لكلا الطرفين ، تنظيف المنزل من الكراكيب أو الخردة بالتخلص منها نهائيّاً و التى تقوم بإرسال موجات سلبيّة تؤذينا دون أن نشعر ،الحركة فى توقيتٍ مُظلم ليست مُعضّدة ، تخيل نفسك ترغب فى التحرك داخل غرفة نومك التى تعرفها تماماً لكن لا يوجد ضوء،غالباً ستصدم جسدك بأىّ غرض مهما كانت درجة معرفتك بكل شبر من الغرفة،عدم وجود ضوء سيؤدّى بالضرورة لدخولك فى حالة الفوضى والمشاكل لذا فهذه الليلة يُشدّد فيها على التنسّك والعبادة وأداء الواجبات الدينيّة والإنسحاب من الزيارات والتجمّعات والمكوث داخل المنزل،عند نهاية الشهر القمرى أنت مدعوّ للتعامل مع الإناث من حولك باحترامٍ شديد وألا تتسبب فى إيذاء قطّة خصوصاً السوداء ، كما أنّ الحَدَسْ/الإحساس لدى المرأة زوجتك شقيقتك و والدتك مرتفع وعليك أخذ توقعاتهنّ على مَحْمَل الجدّ فى هذا التوقيت، الرّؤى المنامية الصادقة واردة الحدوث للجميع والأكثر للنساء والفتيات،المرأة فى هذا التوقيت لها مهارات القطة الطاهرة التى تتمكن من الإستماع للموتى فى قبورهم التواصل مع البَرْزَخْ/ بوّابة العالم الآخَر وليس الجان.





*اليوم العالمى للأرض

بداية الفكرة كانت على يد الأميريكى جون ماكنويل الذى دعا اليونسكو لتبنّى يوم 21 مارس 1969 كيوم للبيئة والأرض وكان أول إحتفال فى 1970 ، لكن لم تكن المشاركات من العالم كافية ، قام السّيناتورغايلورد نيلسون بالإصرار على الفكرة عند قيامه بزيارة سانت باربراه فى ولاية كاليفورنيا حيث صُعق لوجود بقعة نفط كبيرة تمتد لعدة أميال على إمتداد سواحل المدينة داخل مياه المحيط الهادى مما يهدّد حياة الطيور والأسماك والبيئة بخطرالموت لذلك قدّم الفكرة من جديد وخصّ اليوم 22 أبريل 1970 كيوم عالمى للأرض كبديل لـ21 مارس حيث رَاعَى أن يكون تلاميذ المدارس قد أنهو إختبارات الرّبيع الفصليّة ،وكذلك عدم تزامن يوم الأرض مع عيد الفصح وأعياد الرّبيع المختلفة، فى العام 2009 تمّ إعتماد يوم 22 أبريل كيوم عالمى للأرض وتحتفل به أكثر من 192 دولة ، تضمن فعاليات الإحتفال قيام طلبة المدارس والمواطنين والأطفال بالتوعية بالحفاظ على البيئة بتنظيف المدارس، المعامل ، الدوائرالحكوميّة ، المستشفيات، المنازل...إلخ من القمامة و فرزها لوضع ما يُمكن إعادة تدويره فى جوالات خاصّة كنوع من التثقيف، بالإضافة لتلوين الميادين وإعادة دهنها، زرع شتلات وأشجار ونباتات فى أفنية المدارس و السّاحات والميادين المختلفة بيد الأطفال و المسئولين ومُحافِظِى الولايات المُختلفة.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: مشكلة الأقساط أو القروض إن وُجِدَتْ ففى طريقها للحل بمشيئة الله تَعَالى إن قمت بوضع خطّة للسداد والتزمت بها دون تشتّت.





برج الثور: إبتعد عن الشطط فى الحب الزّائد أو التحكّم الزّائد،الإعتدال مطلوب فى مشاعر الغيرة والتى تبدو كالملح،القليل منها مطلوب والكثير منها مُؤذٍ للغاية.





برج الجوزاء: لاتورّط نفسك فى مُواجهة الدّهماء وحاول الإبتعاد بنفسك عن الأماكن التى لاتليق بمستواك الإجتماعى ،صَنف من البشر البُعد عنهم غنيمة.





برج السّرطان: كلما إبتسمت كان النظر فى وجهك سبباً لسعادة أحدهم أو إزالة التكشيرة التى على وجهه، الوجه البشوش يُشرح الصدور الغاضبة.





برج الأسد: الإنقياد وراء العاطفة سواءً الغضب أوالحب دون إعمال العقل عواقبه ليست جيّدة ، حافظ على ثباتك الإنفعالى فى مواجهة أيّة إستفزازات واردة.

برج العذراء : لاتصنع المشاكل أوتستفز الآخرين بالدّعس على الأوتارالحسّاسة لديهم عن عمد ، لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الميزان: التفاصيل الصغيرة الماكرة تتعاظم لتكون فى ضخامة الأهرامات عند نشوب النّزاع المتوقّع، قم بفحص تفاصيل الإتفاقات المكتوبة بصبر مُمِلّ.





برج العقرب: إنْتَقِ صداقاتك ما يوافق بريستيجك ومكانتك أو كُن وحيداً بعيداً عن الشبهات فالوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج القوس: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس و طباعهم لكن الحلّ المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت النيّة الطيبة والمرونة.





برج الجدى: بعض الفرص والعلاقات لاينبغى الحسرة عليها عند فقدانها خصوصاً إن أنطوت تلك الفرصة أو العلاقة على شُبهة أو مفسدة ،لاتقرصينى يانحلة.





برج الدّلو: أفكارك المُبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الحوت: أداء فروضك الدّينيّة مُفيد لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.



