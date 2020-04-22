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خبير كوري يتوقع موجة ثانية من كورونا في وقت لاحق من هذا العام

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:16 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
يعتقد جونغ إيون كيونغ، مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أنه من المرجح أن تشهد البلاد موجة ثانية من وباء الفيروس الجديد، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن".

وقال جونغ: "ما لم تتحقق مناعة القطيع من خلال الانتشار الطبيعي أو من خلال اللقاحات، بحلول الخريف أو فصل الشتاء، سيكون هناك احتمال بالعودة لأن معظم الناس ليس لديهم مناعة ".

ولقيت استجابة كوريا الجنوبية للوباء أحد أفضل الاستجابات في العالم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الضغط الهائل من قبل مسؤولي الصحة لإجراء اختبارات واسعة النطاق.

أصيب ما لا يقل عن 10.694 شخصًا بالفيروس في البلاد، مما أسفر عن مقتل 238، وفقًا لإحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وكشف جونغ أيضًا عن النتائج الأولية لدراسة حول إعادة اختبار الحالات الإيجابية. في الاختبارات الستة المنجزة حتى الآن، لم ينفصل الفيروس خلال دراسة الزراعة.

وقال جونغ "نحن نفهم أن العدوى معدومة أو منخفضة للغاية".

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كوريا الجنوبية فيروس كورونا (كوفيد-19) خبير كوري يتوقع موجة ثانية من كورونا جامعة هوبكنز

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