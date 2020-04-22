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البابا فرنسيس يصلي من أجل الوحدة الأوروبية
الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:48 ص
ترجمة: منار طارق
صلى البابا فرنسيس من أجل الوحدة الأوروبية خلال قداس الصباح الباكر من كنيسة مقر إقامته، اليوم الأربعاء، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".
قال فرانسيس "في هذا الوقت الذي نحتاج فيه إلى الكثير من الوحدة، بيننا، بين الأمم، نصلي اليوم من أجل أوروبا، حتى تكون لأوروبا هذه الوحدة، هذه الوحدة الأخوية التي حلم بها الآباء المؤسسون للاتحاد الأوروبي".
وتأتي كلماته قبل اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي يوم الخميس لمناقشة حزمة انتعاش للأزمة الاقتصادية التي تعانيها الكتلة بسبب الوباء.
قال فرانسيس "في هذا الوقت الذي نحتاج فيه إلى الكثير من الوحدة، بيننا، بين الأمم، نصلي اليوم من أجل أوروبا، حتى تكون لأوروبا هذه الوحدة، هذه الوحدة الأخوية التي حلم بها الآباء المؤسسون للاتحاد الأوروبي".
وتأتي كلماته قبل اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي يوم الخميس لمناقشة حزمة انتعاش للأزمة الاقتصادية التي تعانيها الكتلة بسبب الوباء.
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