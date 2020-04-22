Advertisements

البابا فرنسيس يصلي من أجل الوحدة الأوروبية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:48 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
صلى البابا فرنسيس من أجل الوحدة الأوروبية خلال قداس الصباح الباكر من كنيسة مقر إقامته، اليوم الأربعاء، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

قال فرانسيس "في هذا الوقت الذي نحتاج فيه إلى الكثير من الوحدة، بيننا، بين الأمم، نصلي اليوم من أجل أوروبا، حتى تكون لأوروبا هذه الوحدة، هذه الوحدة الأخوية التي حلم بها الآباء المؤسسون للاتحاد الأوروبي".

وتأتي كلماته قبل اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي يوم الخميس لمناقشة حزمة انتعاش للأزمة الاقتصادية التي تعانيها الكتلة بسبب الوباء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا (كوفيد-19) فيروس كورونا

أخبار تهمك

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ يوم

أحمد موسى: إجراءات جديدة للتعامل مع فيروس كورونا في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

"الإبراشي": إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. نائب مدير مستشفى النجيلة يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ يومين

عاجل.. النيابة تنفي الاتهامات المنشورة ضد حنين حسام

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ حوالي 10 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

شاهد.. مأساة جديدة يتعرض لها أهالي قرية المعتمدية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

غدا.. البابا تواضروس يلتقي الأنبا إبراهيم اسحق في "يوم المحبة"

"يوم المحبة الأخوية".. مؤتمر للكنيسة القبطية الكاثوليكية غدا

البابا فرانسيس يبدأ زيارته إلى تايلاند

الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على خطة لمواجهة كورونا

البابا فرنسيس يحث اتباعه علي عدم الاستسلام للخوف

وزير الخارجية الألماني: كورونا سيهيمن على أجندة رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 ص

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

08:22 ص

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

05:47 ص

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

01:40 ص

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

12:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم