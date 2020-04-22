هولندا تمنع الأحداث الكبيرة حتى سبتمبر

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قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن هولندا ستمدد فترة إغلاقها لمعظم الشركات حتى 20 مايو وستمنع الأحداث الكبيرة حتى الأول من سبتمبر، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".



وقال روتي: "بقدر ما أفهم أن صبركم ينفذ، فإننا نعلم أن التخفيف السريع يمكن أن يؤدي على الفور إلى حصول الفيروس على فرصة للوصول إلى الذروة مرة أخرى".



وأضاف أن حالة عدم اليقين لا تزال "كبيرة للغاية" بالنسبة للشركات التي تتطلب اتصالًا وثيقًا، مثل الحلاقين.



سيبدأ طلاب المرحلة الابتدائية في الذهاب إلى المدرسة بطريقة متداخلة بدءًا من 11 مايو.



وقال: "سيبدأ الأطفال في التعليم الابتدائي بالذهاب إلى المدرسة نصف الوقت.. على سبيل المثال، سيذهب نصف الطلاب يومًا واحدًا وسيذهب النصف الآخر في اليوم الآخر".



وستكون بعض مؤسسات التعليم الابتدائي الأخرى مثل الحضانات والتعليم الخاص قادرة على فتح أبوابها للطلاب بدوام كامل.

