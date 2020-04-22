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عضو تعليم النواب: نحتاج للكثير من المبادرات لمكافحة الغش التجاري

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:59 ص
ارشيفية
ارشيفية
دينا إبراهيم
أكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ضرورة إطلاق مزيد من المبادرات لمكافحة الغش التجاري، ومحاولات بعض التجار استغلال الأزمات للتربح على حساب المواطنين، مع الحرص على تشجيع التاجر الأمين ووضعه محل تقدير من الجميع ومنحه حوافز للاستمرار.

وأوضح بركات في بيان، اليوم الأربعاء، أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع الأسعار بل مضاعفتها خلال أزمة وباء كورونا بالرغم من تأكيدات الحكومة المصرية على توافر المخزون الاستراتيجي وكفايته، ولكن الغش التجارى أصبح وباءً يعانى منه السوق المصرى ويطول كافة السلع تقريبًا من مواد غذائية وأجهزة كهربائية، وحتى مستحضرات التجميل والدواء الذى يتناوله المرضى بغرض الشفاء، وحتى التجارة الإلكترونية اصبحت فرصة لترويج سلع مجهولة المصدر.

وشدد النائب على ضرورة العمل على ضم الاقتصاد السرى لآليات الدولة، عن طريق الإعلان عن تسهيلات لهذا القطاع، وبما يساهم فى تطوير الأنشطة التجارية والصناعية، وإحداث طفرة اقتصادية كبيرة للوطن، كذلك فرض عقوبات متدرجة على أصحاب المصانع المخالفة تصل للإعدام، نظرًا لارتباطها بصحة وسلامة المواطنين، مع تكثيف دور الرقابة الصحية والصناعية على الأسواق بمعرفة السلع والخامات الداخلية والخارجية، لما يوفر حماية أكبر للمستهلك بالدرجة الأولى، بالتأكد من مدى التزام هذه المصانع التشغيلية بمطابقة السلع والخدمات مع المعايير والمقاييس المعمول بها. 


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 3490 حالة من ضمنهم 870 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و264 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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