الغرفة التجارية تكشف موعد انخفاض أسعار السلع (فيديو)

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت انخفاضا اليوم، حيث وصل سعر الكيلو 27 جنيها في المزرعة، مؤكدا أن هناك استقرار في السوق المصري.





وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن سعر الكتكوت انخفض، وكذلك هناك ثبات في أسعار الأعلاف، مناشدا المواطنين عدم التكالب على الشراء، حيث أن السلع متوفرة، فهناك سلع الاحتياطي الخاص بها يكفي لمدة 18 شهرا.





وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، أن كل السلع التي تهم المواطن المصري متوفرة، وهناك سلع بها فائض يكفي من 9 إلى 18 شهرا، لافتا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، والإنتاج يصل إلى 1.8 مليار دجاجة، ونصيب الفرد 20 كيلو سنويا.





وكشف أنه عقب بداية شهر رمضان بعدة أيام، سيكون هناك انخفاض واضح في أسعار المنتجات.





هذا وقد قررت وزارة الزراعة صرف الأسمدة لمحصول الأرز بواقع 3 شكائر للفدان المقنن، للمرة الأولى منذ 4 أعوام نتيجة الوفرة فى الأسمدة، فى الوقت الذى يتم صرف حصص المحاصيل الأخرى بالكامل، لا سيما الذرة بواقع 5 شكائر يوريا أو 6 نترات، و6 للبساتين.





أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، خلال تصريحات صحفية، أن وزارة الزراعة ستصرف كامل حصة الأسمدة للمحاصيل نتيجة وفرة الأسمدة، والبداية بصرف 3 شكائر لفدان الأرز فى 10محافظات التى تزرعه دفعة واحدة للمرة الأولى منذ 4 أعوام، وتسليم حصص المحاصيل الأخرى بالكامل مثل الذرة والخضروات والمحاصيل البستانية والقصب.





توقفت حركة صرف الأسمدة المدعمة منذ أسابيع بعد ظهور فيروس كورونا، ودخول عدد كبير من المحافظات فى منظومة الكارت الذكى، ورفض الجمعيات صرف الأسمدة لهم وتوقف حركة تسليم المقررات لأول موسم فى تطبيق المنظومة هناك.





تستكمل وزارة الزراعة إصدار كروت ذكية ومنحها للمزارعين لتكون بديلة للحيازة الورقية، وقام البنك الزراعى المصرى بتسليم %50 منها لأصحابها فى المرحلة الثالثة والحالية فى البحيرة، والشرقية، من خلال شبكة فروعه المختلفة، وتم إطلاق المنظومة نهاية شهر مارس الماضى.





يذكر أنه تم إطلاق منظومة كارت الفلاح فى محافظات الغربية، وبورسعيد، وأسيوط، وسوهاج، بإجمالى عدد جمعيات 959 جمعية، وعدد كروت تبلغ 642206 كروت، ليصل عدد الجمعيات التى تم ميكنتها وإطلاق المنظومة بها إلى 2142 جمعية، بإجمالى عدد كروت 1.3 مليون كارت.





أكد محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، أن وزارة الزراعة قررت صرف الأسمدة الشتوية فورًا، ويتسلم جميع المزارعين حصصهم سواء من كان معهم حيازة إلكترونية أم لا.





لفت إلى أنه تم منح مهلة للجمعيات لمدة أسبوع فى السابق لجرد المخازن، تمهيدا للبدء فى تسليم الحصص للموسم الصيفى قبل نهاية مارس الحالى، وتحتاج المحاصيل الصيفية لـ2.5 مليون طن، مقابل 1.5 مليون طن للشتوى.



