برلماني: نحتاج إلى حوافز تشريعية لدعم نشاط التأمين متناهي الصغر

أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية التأمين متناهى الصغر في هذه المرحلة من تاريخ مصر خاصة مع اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك لدعم الفئات المهمشة والاهتمام بهم من خلال تسهيل دمجهم بالمنظومة التأمينية.





وأضاف متولي في بيان، اليوم الأربعاء، أن التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.

وأشار عضو صناعة النواب، إلى أن نشاط التأمين متناهي الصغر أصبح يمثل خطوة هامة لدعم الشمول المالي والتأمين المستدام بكافة الأسواق، مشيرا إلى أن قطاع التأمين يعد مدير المخاطر وكذلك مستثمر في الأخطار ومتحمل لكافة الأخطار بما يؤكد على دوره في حماية الاقتصاديات، وتوفير وثائق جديدة للتعويض ومنها ما يضمن التنمية المستدامة والتأمين متناهى الصغر لإفادة محدودى الدخل الأكثر تأثرا بالأزمة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن السوق المصرى يحتاج لتحقيق معدلات نمو جيدة فى هذا النشاط التأمينى إلى التنظيم والرقابة الجيدة، ولابد من تشريعات جديدة لتيسير العمل فى هذا النشاط أمام الشركات والعملاء، ولابد من الاستعانة بخبرات الدول الأخرى مثل الهند التى تقدمت تقدما كبيرا فى هذا النشاط، حتى وصل عدد المشمولين بتلك التغطيات إلى 111 مليون مشترك حتى عام 2014.





وطالب بطرح بعض الحوافز التشريعية لدعم نشاط التأمين متناهي الصغر بالسوق المحلية، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يغطى 40 مليون مواطن وفى الوقت الحالى يغطى نصف مليون عميل فقط.







وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.









