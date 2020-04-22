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الولايات المتحدة تسجل أكثر من 824000 إصابة بكورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:02 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
تم تشخيص إصابة ما لا يقل عن 824.438 شخصًا في الولايات المتحدة بـ Covid-19، وفقًا لحصيلة جامعة جونز هوبكنز. يشمل المجموع ما لا يقل عن 45.039 حالة وفاة، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن".

أبلغت الجامعة عن 37179 حالة جديدة على الأقل و2731 حالة وفاة حتى الآن يوم الثلاثاء.

يمكن أن يبدأ عدد الوفيات في الزيادة بشكل كبير في الأيام القادمة لأن بعض الولايات ستبدأ في تضمين "الوفيات المحتملة" في أرقامها، وكذلك جون هوبكنز. يمكن أن تبدو هذه طفرات في عدد الوفيات المرتبطة بـ Covid-19 في الولايات المتحدة.

وعلي صعيد آخر، قالت مجموعات طبية، اليوم الأربعاء، إن الأشخاص الذين يعانون من نوبات قلبية أو سكتات دماغية أو حالات طوارئ أخرى تهدد حياتهم يبقون بعيدًا عن المستشفيات لأنهم يخشون من الإصابة بـ Covid-19.

لكن تحث جمعية القلب الأمريكية، والكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ والعديد من المجموعات الطبية الأخرى الناس على الاستمرار في الاتصال برقم 911 والذهاب إلى المستشفى عندما تكون هناك حالة طوارئ حقيقية.

وقالت المجموعات الطبية الثماني في بيان مشترك اليوم الأربعاء إن الأشخاص قد يموتون إذا لم يذهبوا للمستشفي.

قال الدكتور ريتشارد هارينجتون، طبيب القلب التدخلي ورئيس جمعية القلب الأمريكية "ما رأيناه على مدار الأسابيع الستة إلى الثمانية الماضية هو انخفاض عدد النوبات القلبية والسكتات الدماغية التي تظهر في المستشفيات الأمريكية. وقد تم الإبلاغ عن ذلك أيضًا في أماكن أخرى حول الدول التي شهدت Covid-19 "

وأضاف: "نريد أن نتأكد الآن أننا نرى أعدادًا منخفضة من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وأن نلفت انتباه الجمهور إلى ذلك، وهذا مهم حقًا من منظور الصحة العامة بشكل عام".

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