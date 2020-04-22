برلماني يطالب بإجراء تجارب سريرية على العقار اليابانى لعلاج كورونا

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أن مراكز البحوث التابعة لوزارة الصحة والتعليم العالى تسعى بشكل كبير للتوصل إلى مصل وعلاج لفيروس كورونا المستجد من خلال إجراء تجارب سريرية على العقار اليابانى.





وأكد السيد فى بيان، اليوم الأربعاء، أن اليابان قامت بإجراء تجارب سريرية على 130 مواطنا باستخدام العقار أفيجان وثبت كفاءته بعد نجاحه فى شفاء 110 مواطنين من فيروس كورونا.





وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أننا علينا إجراء تجارب سريرية على العقار اليابانى أفيجان، حتى نعرف مدى فاعليته لمواجهة فيروس كورونا ونستخدمه بعد ذلك.





وأوضح أنه لديه ثقة كبيرة فى الأطباء المصريين فى قدرتهم على إجراء تجارب سريرية على العقار اليابانى من أجل استخدامه لمواجهة فيروس كورونا، خاصه وأن الأطباء المصريين ثبت أنهم من أفضل الأطباء على مستوى العالم، مما جعل أمريكا تعتمد عليهم.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم.





وأوضح بيان الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 3490 حالة من ضمنهم 870 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و264 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



