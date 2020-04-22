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مولر يتحدث عن أزمة تجديد عقد نوير مع بايرن ميونخ

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:05 ص
مولر ونوير
مولر ونوير
أحمد عصام
حرص توماس مولر لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني على التحدث عن أزمة مانويل نوير حارس الفريق مع إدارة النادي بشأن تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد مانويل نوير مع فريق بايرن ميونيخ في صيف موسم 2021.

وقال مولر في تصريحات حسب صحيفة "بيلد" : "‏لا يزال أمام الطرفين أكثر من عام للتقارب والاتفاق وأود أن ينجح تمديد العقد في النهاية".

وتابع ‏عن استلامه شارة القيادة : "آمل ألا أفعل، ولقد حاولت دائماً تحمل المسؤولية في الفريق، ولكنني سعيد جداً بأن يكون مانويل نوير قائدي حتى نهاية مسيرتي"

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