اليوم.. الصين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أكدت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل حالات وفاة جديدة بسبب مرض "كوفيد-19"، غير أنها سجلت 30 حالة إصابة أخرى بالفيروس.

وأشارت السلطات الصحية الصينية، إلى أن من بين هذه الحالات، تم تسجيل 23 حالة لمسافرين قدموا من الخارج، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أبلغت السلطات الصحية الصينية، عن 7 حالات داخلية جميعها في مقاطعة هيلونغجيانغ، بالقرب من الحدود مع روسيا، حيث أنشئ مستشفى ميداني للتعامل مع انتشار جديد للمرض مرتبط بالعائدين من الخارج.

ووفقًا لوكالة الأسوشيتد برس، نقلت السلطات أكثر من ألف شخص إلى مستشفى لتلقي العلاج، بينما يخضع عدد مماثل تقريبا للعزل والمراقبة، يشتبه في أن بعضهم مصاب بـفيروس كورونا الجديد، أو أن نتائج اختباراتهم التشخيصية جاءت إيجابية، لكن دون أن تظهر عليهم أي أعراض للإصابة.

وأكدت السلطات الصحية الصينية، أن إجمالي الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا، الذي أعلنت عنه الصين بلغ 4632 حالة وفاة من بين 82788 إصابة، معظمها في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي.