صمت محير لوسائل الإعلام في كوريا الشمالية بشأن صحة ومكان "كيم"

قدمت وسائل الإعلام الكورية الشمالية نشاطًا تجاريًا كصورة عادية، تحمل تقارير روتينية عن إنجازات زعيمها كيم جونج أون، وتنشر اقتباساته القديمة أو غير المؤرخة حول قضايا مثل الاقتصاد.





ولم تذكر وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، صحة كيم جونج أون أو مكانه، بعد يوم واحد من إثارة التكهنات الدولية المكثفة حول صحته بسبب تقارير إعلامية عن إصابته بمرض خطير بعد إجراء جراحة القلب والأوعية الدموية، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقد شكك مسؤولون ومصادرون كوريون جنوبيون وصينيون مطلعون على المخابرات الأمريكية في التقارير الإعلامية الكورية الجنوبية والأمريكية، بينما قال البيت الأبيض، إنه يراقب الأمر عن كثب.





وتضمنت العناوين الرئيسية من وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA)، اليوم الأربعاء، قطعًا عن المعدات الرياضية، وقطف التوت، واجتماعًا في بنجلاديش لدراسة إيديولوجية "زوتش" في كوريا الشمالية أو الاعتماد على الذات.





ونشرت صحيفة رودونج سينمون الرسمية ملاحظات قديمة أو غير مؤرخة منسوبة إلى "كيم" في مقالات عن الاقتصاد وصناعة النسيج وتنمية المدينة وموضوعات أخرى.





ظهرت التكهنات حول صحة كيم لأول مرة بسبب غيابه عن ذكرى عيد ميلاد الأب المؤسس لكوريا الشمالية وجده كيم ، كيم إيل سونج، في 15 أبريل.





كالعادة، تم لصق اسم "كيم" في جميع أنحاء الصحيفة، ولكن لم ترد تقارير عن مكان وجوده.





أفادت صحيفة ديلي إن كيه، ومقرها سول، في وقت متأخر من يوم الإثنين أن كيم، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 36 عامًا تقريبًا، أُدخل المستشفى في 12 أبريل، قبل ساعات من إجراء عملية القلب والأوعية الدموية.





حملت النسخة الإنجليزية من القصة تصحيحًا يوم الثلاثاء قائلة، إن التقرير استند إلى مصدر واحد لم يذكر اسمه في كوريا الشمالية ، وليس عدة كما ذكر في وقت سابق.





وقالت، إن صحته تدهورت منذ أغسطس بسبب التدخين المفرط والسمنة والعمل الزائد وأنه يتلقى الآن العلاج في فيلا في منتجع ماونت ميوهيانغ شمال العاصمة بيونج يانج.





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عقد قمم غير مسبوقة مع كيم في 2018 و 2019 في محاولة لإقناعه بالتخلي عن أسلحته النووية، إن التقارير لم يتم تأكيدها وأنه لم يعط الكثير من المصداقية فيها.





وأضاف "ترامب"، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء: "أتمنى أن يكون بخير. لقد كانت لدي علاقة جيدة جدا مع كيم جونج أون. وأود أن أراه يعمل بشكل جيد. سنرى كيف يفعل. لا نعرف ما إذا كانت التقارير صحيحة ".



