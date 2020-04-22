في ذكرى وفاته.. طلب برلماني بتدريس أعمال الأبنودي بالثانوية العامة

قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، صباح اليوم، طلب اقتراح برغبة إلي الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس من أجل تدريس الأعمال الشعرية الوطنية للشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي فى المرحلة الثانوية والابتدائية.





وأوضح كمال في طلبه اليوم الأربعاء، أهمية وضع أعمال الشاعر عبد الرحمن الابنودي الوطنية وسيرته الذاتية فى كتاب "أيامي الحلوة" ضمن منهج دراسة الشعر الحديث ليشمل طلاب المرحلة النهائية للتعليم الأساسي والثانوي العام أيهما أفضل لابناءنا من أجل تنمية وتعزيز ورفع الانتماء الوطني من خلال دراسته وفهم القصائد الوطنية التى عبر فيها الشاعر عن معارك الوطن منذ بناء السد العالي "ديوان حراجي القط" الستينات ومواجهة هزيمة 1967 مرورًا بحرب الاستنزاف ونصر أكتوبر العظيم إلى أشعاره أثناء ثورتي يناير ويونيو ضد القوي الظلامية والإرهاب، حتي وفاته فى 21 ابريل 2015.





وأشار عضو مجلس النواب إلي أن تدريس الأشعار الوطنية للشاعر الأبنودي يعتبر إضافة وإسهام لجيل من إبداع الأدباء والشعراء المتميزين، امتداد للشاعر بيرم التونسي، وشيخ الشعراء فؤاد حداد، صلاح جاهين، سيد حجاب وغيرهم أمثال الشاعر الكابتن غزالي بالسويس وحتي تظل أعمال الابنودي خالدة مثل قصائده "موال النهار" – المسيح – يا بلدنا لا تنامي – ابنك بيقولك يا بطل – احلف بسمها وترابها – من قلب المواكب – يا بيوت السويس يا بيوت مدنتي.. وكلها فى دواويين مختلفة.





وتابع النائب أطالب الدكتور وزير التربية والتعليم بأهمية الاستجابة لمقترحي بدراسة أعمال الابنودي وحتي لا يقتصر الشعر لطلابنا على الشعر الجاهلي أو القديم فقط، خصوصًا وأن الأدب الحديث يتوائم مع ما يشهد العالم من متغيرات خصوصًا بعد الثورة العلمية الثانية، ومع تطوير المجتمعات فى العالم خصوصا ما بعد جائحة كورونا.





وطالب النائب الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس إعمالا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس إحالة الموضوع إلى لجنة المقترحات للأهمية.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.



