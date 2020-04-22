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300 مليون يورو تحرم ريال مدريد من كيليان مبابي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:14 ص
مبابي
مبابي
الفجر الرياضي

أعلن إيفان لومي وكيل أعمال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي رغبة موكله في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقال لومي لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "مبابي يريد الانضمام إلى ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان حتى يصبح أفضل لاعب 9 في العالم".

 

وأضاف: "في سياق عادي يمكننا أن نعتقد أنه سيوقع هذا الصيف مع ريال مدريد، لكنهم الآن لا يستطيعون دفع 300 مليون يورو".

 

ويتقاضى مبابي مع سان جيرمان حاليًّا ما يقرب من 20 مليون يورو سنويًّا، وينتهي عقده الحالي في صيف 2022، بعدما انضمَّ قادمًا من صفوف موناكو في صفقة بلغت قيمتها 185 مليون يورو.

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نادي ريال مدريد كيليان مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان

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