Advertisements

الأهلي يتحرك لضم نجم صن داونز

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:21 ص
جاستون سيرينو
جاستون سيرينو
حسام مجدي
بدأ النادي الأهلي التفاوض مع واحد من نجوم نادي صن داونز الجنوب إفريقي لضمه خلال الفترة القادمة.

وكان الأهلي قد أظهر اهتمام بضم الأوروجواني جاستون سيرينو الظهير الأيمن لنادي صن داونز في الصيف القادم.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع ممثلي سيرينو لضمه في الصيف القادم إلى الفريق بعد أن نال اللاعب إعجاب شديد من مسئولو النادي.

وحتى الآن يرفض نادي صن داونز نهائيا فكرة رحيل جاستون سيرينو في الصيف نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.

أخبار تهمك

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ حوالي 19 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"الإبراشي": إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ حوالي 10 ساعة

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى: إجراءات جديدة للتعامل مع فيروس كورونا في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ يوم

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. مأساة جديدة يتعرض لها أهالي قرية المعتمدية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ يومين

عاجل.. النيابة تنفي الاتهامات المنشورة ضد حنين حسام

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نائب مدير مستشفى النجيلة يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 ص

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

08:22 ص

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

05:47 ص

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

01:40 ص

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

12:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم