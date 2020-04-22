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الرقابة المالية تقبل استقالة رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:21 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قبول استقالة الأستاذ محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والتي تقدم بها للدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة بالأمس وذلك اعتبارا من تاريخ إنتهاء الجمعية العمومية للشركة والمقرر عقدها في الثامن عشر من مايو المقبل.


وعلى صعيد اخر، أوضح محمد عمران أن مجلس إدارة الهيئة يتجه لتطبيق قرار الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي على شركة مصر للمقاصة في أول انتخابات قادمة مع تحديد حد أقصى لعدد الفترات التي يسمح فيها ببقاء رئيس مجلس الإدارة او الأعضاء المنتدبين والترشح لعضوية المجلس.

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