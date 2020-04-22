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الليلة.. حنان مطاوع ضيفة برنامج "سوا بالبيت"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:23 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
تحل الفنانة حنان مطاوع، الليلة ضيفة برنامج "سوا بالبيت" الذي يقدمه السيناريست عبدالعزيز أحمد علي عبر "إنستجرام" الساعة 8 مسًاء.

وشاركت حنان، جمهورها ببوستر الحلقة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على البوستر قائلة:"شوفوني بكرة في حلقة جديدة من برنامج سوا بالبيت لايف مع صديقي المذيع والسيناريست عبد العزيز أحمد على إنستجرام سيدتي الساعة 8 بتوقيت مصر".

يذكر أن آخر اعمال حنان مطاوع، مسلسل "بنت القبائل" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثها في إطار صعيدي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد رياض وهاجر الشرنوبي ودينا.

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