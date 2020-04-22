Advertisements

درة تثير غضب الممرضات.. ونقيب التمريض: فيلم قذر

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:20 ص
بوابة الفجر
وكالات

أثار فيلم "يوم وليلة" ضجة في مصر بعد عرضه مؤخراً على الموقع الشهير يوتيوب، بسبب الإساءة لدور الممرضة، والذي تقوم ببطولته الفنانة التونسية درة، وخالد النبوي، وحنان مطاوع، وأحمد الفيشاوي.

وبدأت أزمة الفيلم بعد اعتراض نقابة الممرضين المصريين على العمل بسبب دور درة- والتي جسّدت شخصية ممرضة فقيرة ومطلقة تقوم بأعمال منافية للآداب داخل المستشفى، بسبب حاجتها المادية، كما تسرق - وبعض زميلاتها - الأدوية الخاصة بالمرضى لبيعها والتكسب منها.

بدورها وجهت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض في مصر، اتهاما مباشرا لصناع فيلم "يوم وليلة" بالإساءة لسمعة 600 ألف من أعضاء فرق التمريض في مصر، وقالت إن عرض الفيلم عبر موقع اليوتيوب يسيء لمعنويات "الجيش الأبيض" الذي يخوض الآن حربا لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وناشدت الرئاسة المصرية بالتدخل لوقف عرض الفيلم.

وتابعت عبر مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، قائلة: "هي الدراما المصرية مش هترحمنا.. ليه مصر والعالم في وادي وهي في وادي تاني".

أخبار تهمك

"الإبراشي": إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ يوم

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نائب مدير مستشفى النجيلة يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ يومين

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. النيابة تنفي الاتهامات المنشورة ضد حنين حسام

منذ حوالي 18 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

شاهد.. مأساة جديدة يتعرض لها أهالي قرية المعتمدية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسى: إجراءات جديدة للتعامل مع فيروس كورونا في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 ص

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

08:22 ص

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

05:47 ص

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

01:40 ص

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

12:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم