درة تثير غضب الممرضات.. ونقيب التمريض: فيلم قذر

أثار فيلم "يوم وليلة" ضجة في مصر بعد عرضه مؤخراً على الموقع الشهير يوتيوب، بسبب الإساءة لدور الممرضة، والذي تقوم ببطولته الفنانة التونسية درة، وخالد النبوي، وحنان مطاوع، وأحمد الفيشاوي.

وبدأت أزمة الفيلم بعد اعتراض نقابة الممرضين المصريين على العمل بسبب دور درة- والتي جسّدت شخصية ممرضة فقيرة ومطلقة تقوم بأعمال منافية للآداب داخل المستشفى، بسبب حاجتها المادية، كما تسرق - وبعض زميلاتها - الأدوية الخاصة بالمرضى لبيعها والتكسب منها.

بدورها وجهت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض في مصر، اتهاما مباشرا لصناع فيلم "يوم وليلة" بالإساءة لسمعة 600 ألف من أعضاء فرق التمريض في مصر، وقالت إن عرض الفيلم عبر موقع اليوتيوب يسيء لمعنويات "الجيش الأبيض" الذي يخوض الآن حربا لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وناشدت الرئاسة المصرية بالتدخل لوقف عرض الفيلم.

وتابعت عبر مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، قائلة: "هي الدراما المصرية مش هترحمنا.. ليه مصر والعالم في وادي وهي في وادي تاني".