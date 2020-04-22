فرج عامر: المصريون يثقون في انحياز السيسي للبسطاء

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن استجابة وانحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات بعد تكليفه للحكومة بضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وصرف مستحقاتهم أدي إلي إرتياح كبير وواسع النطاق لدى جميع اصحاب المعاشات الذين توجهوا بالدعوات من قلوبهم لمصر والرئيس السيسى حتى تخرج منتصرة من مواجهتها الناجحة مع فيروس كورونا.





وقال "عامر" فى بيان له أصدره اليوم الأربعاء، إن الرأى العام المصرى يثق ثقة وبلا حدود فى الانحياز الكامل والمستمر من الرئيس السيسى لأهالينا البسطاء واصحاب الدخول الصغيرة ومنهم اصحاب المعاشات فهو صاحب الفضل الأول فى إنهاء أزمة العلاوات الخمس التي استمرت سنوات طويلة ودخلت ساحات القضاء.





وتقدم المهندس محمد فرج عامر بالتهنئة للبرلمانى القدير السابق النائب البدرى فرغلى رئيس اتحاد المعاشات الذى نجح فى استغاثاته المتكررة أن يوصل صوته وصوت اصحاب المعاشات للزعيم البطل الرئيس السيسى الذى لم يتردد لحظة فى الاستجابة لهم وإصدار هذا التشريع الذى انصف اصحاب المعاشات.





وطمأن عضو مجلس النواب، أصحاب المعاشات وجميع الموظفين الذين سوف يحصلون على زيادات فى مرتباتهم بعد أن يقر البرلمان التشريعات الخاصة بالمعاشات والأجور والمرتبات فى الموازنة العامة الجديدة للدولة بأنه لم يعد أمام أحد استغلال هذه الزيادات المالية فى المعاشات والأجور والمرتبات فى رفع اسعار السلع والمنتجات بعد نجاح النظام الحالى فى مواجهة فوضى.الاسعار والأسواق وبعد نجاح الدولة فى زيادة المعروض من جميع المنتجات والسلع وبأسعار مخفضة





وفي وقت سابق قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه كلف الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وذلك فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.





ويتخطي أعداد أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوة أكثر من ١٠ ملايين شخصا، انتظروا قرار التطبيق بعد أن حرمتهم هيئة التأمينات الاجتماعية من حقوقهم، بحساب معاشات المحالين دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش، إلى الأجر المتغير.





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