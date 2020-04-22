Advertisements

فرج عامر: المصريون يثقون في انحياز السيسي للبسطاء

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:28 ص
المهندس محمد فرج عامر
المهندس محمد فرج عامر
دينا إبراهيم
أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن استجابة وانحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات بعد تكليفه للحكومة بضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وصرف مستحقاتهم أدي إلي إرتياح كبير وواسع النطاق لدى جميع اصحاب المعاشات الذين توجهوا بالدعوات من قلوبهم لمصر والرئيس السيسى حتى تخرج منتصرة من مواجهتها الناجحة مع فيروس كورونا.

وقال "عامر" فى بيان له أصدره اليوم الأربعاء، إن الرأى العام المصرى يثق ثقة وبلا حدود فى الانحياز الكامل والمستمر من الرئيس السيسى لأهالينا البسطاء واصحاب الدخول الصغيرة ومنهم اصحاب المعاشات فهو صاحب الفضل الأول فى إنهاء أزمة العلاوات الخمس التي استمرت سنوات طويلة ودخلت ساحات القضاء.

وتقدم المهندس محمد فرج عامر بالتهنئة للبرلمانى القدير السابق النائب البدرى فرغلى رئيس اتحاد المعاشات الذى نجح فى استغاثاته المتكررة أن يوصل صوته وصوت اصحاب المعاشات للزعيم البطل الرئيس السيسى الذى لم يتردد لحظة فى الاستجابة لهم وإصدار هذا التشريع الذى انصف اصحاب المعاشات.

وطمأن عضو مجلس النواب، أصحاب المعاشات وجميع الموظفين الذين سوف يحصلون على زيادات فى مرتباتهم بعد أن يقر البرلمان التشريعات الخاصة بالمعاشات والأجور والمرتبات فى الموازنة العامة الجديدة للدولة بأنه لم يعد أمام أحد استغلال هذه الزيادات المالية فى المعاشات والأجور والمرتبات فى رفع اسعار السلع والمنتجات بعد نجاح النظام الحالى فى مواجهة فوضى.الاسعار والأسواق وبعد نجاح الدولة فى زيادة المعروض من جميع المنتجات والسلع وبأسعار مخفضة

وفي وقت سابق قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه كلف الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وذلك فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

ويتخطي أعداد أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوة أكثر من ١٠ ملايين شخصا، انتظروا قرار التطبيق بعد أن حرمتهم هيئة التأمينات الاجتماعية من حقوقهم، بحساب معاشات المحالين دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش، إلى الأجر المتغير.

أحدث تطورات كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات عزل بوابة الفجر اهالينا المعاشات الفجر السيسي

أخبار تهمك

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

"الإبراشي": إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 5 ساعات

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ يومين

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ يوم

عاجل.. نائب مدير مستشفى النجيلة يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

شاهد.. مأساة جديدة يتعرض لها أهالي قرية المعتمدية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

أحمد موسى: إجراءات جديدة للتعامل مع فيروس كورونا في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. النيابة تنفي الاتهامات المنشورة ضد حنين حسام

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

وزير المالية يزف خبرًا سارًا حول موعد صرف العلاوات الخمسة

موعد صرف العلاوات الخمس.. وزيرة التضامن تزف بشرى لأصحاب المعاشات

برلماني: قرارات السيسي تؤكد قوة الدولة في مواجهة كورونا

"التضامن" تكشف عن تفاصيل جديدة حول العلاوات الخمسة للمعاشات

بشرى سارة لأصحاب المعاشات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 ص

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

08:22 ص

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

05:47 ص

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

01:40 ص

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

12:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم