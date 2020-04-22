ريم البارودي تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "جمع سالم"

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طرحت الفنانة ريم البارودي، البوستر الرسمي لمسلسل "جمع سالم" الذي تشارك به خلال السباق الرمضاني المقبل، وشاركت جمهورها بالبوستر، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت ريم، على البوستر قائلة: "كريمه جمع سالم رمضان٢٠٢٠رمضان كريم".



ولاق البوستر تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يوفقك حبيبتي" وأضافت الفنانة عبير منير"الف مبروك يا احلى ريكا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"دي مش كريمة دي كريم كراميل".



مسلسل "جمع سالم" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة زينة وريم البارودي ومحمد شاهين وسامح الصريطي وأحمد صيام، والمسلسل من إخراج إيمان الحداد.