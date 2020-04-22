توريد 7559 طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ (صور)





قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، بأن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالي في 15 أبريل 2020 وحتى صباح اليوم الأربعاء، هو 7559 طن و64 كجم.وأضاف الهابط، في بيان، أن الاستلام يتم من خلال الصوامع بدائرة المحافظة وأن هناك 22 منفذ تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ، لافتا أن هناك متابعة من اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.وتم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ؛ مشددا على ضرورة انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الاستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.في السياق ذاته، فقد أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة استعدت بـ22 موقعًا لتوريد القمح، وأن المساحة من الأراضي المنزرعة بالقمح في المحافظة، بلغت 146 ألفا و714 فدانا، ومتوسط إنتاجية الفدان من 2 ونصف إلى 3 والمستهدف توريده 180 ألف طن للشون والصوامع.وشدد محافظ كفر الشيخ، على اتخاد الإجراءات الاحترازية في أثناء عملية التوريد للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتوريد الأقماح بدرجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط أي أقماح مستوردة مع أقماح محلية أو توريد أقماح قديمة، وحال ثبوت ذلك يتم مصادرة كل الكمية وتوقيع غرامة تعادل ضعف الكمية لضمان الحفاظ على جودة الأقماح المحلية الموردة.وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن الوزارة حددت أن يبدأ موسم توريد القمح المحلي اعتبارًا من 15 أبريل الجاري ولمدة ثلاثة أشهر حتى 15 يوليو 2020، على أن تكون مواعيد عمل لجان استلام الأقماح من 8 صباحًا حتى 8 مساءً، وفي شهر رمضان من 9 صباحا حتى 4 عصرًا، ومن بعد الإفطار حتى 11 مساءً طوال الشهر.وأكد محافظ كفر الشيخ، أن عمليات التوريد لم تشهد أي مشاكل تذكر.