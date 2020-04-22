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دارين حداد تكشف كواليس مسلسل "سوق الحرير"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:38 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
كشفت الفنانة دارين حداد، كواليس مسلسل "سوق الحرير" الذي تشارك به خلال السباق الرمضاني المقبل من خلال نشر صورة جديدة من الكواليس، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت دارين، على الصورة قائلة:"ريم سوق الحرير رمضان 2020 سوق الحرير".

ولاقت الصورة تفاعلصا كبيرًا لدى جمهور الفنانة التونسية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"انا بحب ابتسامة دارين قوي يا جماعة" وأضاف آخر"منورين الدنيا كلها وبالتوفيق والنجاح الدائم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"رئاعة جدًا يسعدو غير شكل كتير حلوين".

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