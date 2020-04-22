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مانشستر يونايتد يبدأ المفاوضات لضم سيميدو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:41 ص
سيميدو
سيميدو
أحمد عصام
بدأ فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي التحدث مع المسئولين داخل نادي برشلونة الإسباني لضم الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ‏"السبورت"، إن يونايتد دخل في محادثات مع برشلونة لرؤية مدى توفر المدافعين، ويبدو أن سيميدو ليس راضياً عن وضعه، لذا فهو منفتح للإنضمام لنادي يضمن له مكان أساسي.

وتعد قيمة كسر عقد سيميدو مع برشلونة 100 مليون يورو، وذلك كثيراً بالنظر إلى الأزمة الحالية بالإضافة إلى أن  يونايتد ليس يأساً إلى جلب ظهير بوجود بيساكا ودالوت.

ويريد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد التعاقد مع سيميدو ليكون بديلا مع وان بيساكا خلال الموسم المقبل.

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