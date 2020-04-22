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أداء متباين لمؤشرات البورصة المصرية خلال التعاملات الصباحية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:36 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أخبار البورصة المصرية

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي تباين بأداء المؤشرات  وسط تراجع الأسواق العالمية والعريية تزامناً مع هبوط أسعار البترول .

مؤشرات البورصة المصرية 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 9849 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 1103 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1072 نقطة.

أخبار البورصة المصرية الثلاثاء 21-4-2020

إختتمت البورصة المصرية تداولات  أمس الثلاثاء اولى تداولات الأسبوع على تراجع جماعى للمؤشرات على اثر تراجعات الاسواق العالمية و الخليجية بعد التراجع الحاد الذى شهده سوق النفط ، و الذى ينذر بالاقتراب من فترة ركود تراجع معها الطلب على البترول فى ظل توقف عجلة الانتاج عالميا مع تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا و الذى سيكون تأثيره على مصر اقل حدة مقتصرا على التاثر بباقى الاسواق المنتجة للنفط كأساس لتدفقاتها المالية و ناتجها المحلى .


وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة   2.75% فاقدا مستوى الـ 10000 نفطة ليغلق عند 9874 نقطة بمبيعات مكثفة من المؤسسات الاجنبية و المحلية مقابل مشتريات الافراد بكافة فئاتهم على الاسهم الصغيرة و المتوسطة و الذى انعكس بتماسك المؤشر السبعينى متساوى الاوزان و اغلاقه على تراجعات طفيفة بـ 0.19% عند 1095.27 نقطة ، بعد ان قلص الجانب الاكبر من خسائره الصباحية ، مع نشاط كبير على بعض الاسهم المنتقاه التى ارتفع بالحدود القصوى و اغلق بعضها خاليا من العروض ،، و الذى جاء بحجم تداول 313 مليون سهم من خلال 31349 صفقة بمخطط سيولة 52% للشراء ، بالتداول على 170 ورقة مالية ، ربحت منها 50 ورقة و تراجعت 86 ورقة ، فيما ظل على ثبات 34 ورقة مالية دون تغيير ، ليفقد رأس المال السوقى للشركات المقيدة 8.2 مليار جنيه من رصيده مسجلا 546.071 مليار جنيه.

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