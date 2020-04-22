أداء متباين لمؤشرات البورصة المصرية خلال التعاملات الصباحية





أخبار البورصة المصرية





إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تباين بأداء المؤشرات وسط تراجع الأسواق العالمية والعريية تزامناً مع هبوط أسعار البترول .





مؤشرات البورصة المصرية





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 9849 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 1103 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1072 نقطة.





أخبار البورصة المصرية الثلاثاء 21-4-2020





إختتمت البورصة المصرية تداولات أمس الثلاثاء اولى تداولات الأسبوع على تراجع جماعى للمؤشرات على اثر تراجعات الاسواق العالمية و الخليجية بعد التراجع الحاد الذى شهده سوق النفط ، و الذى ينذر بالاقتراب من فترة ركود تراجع معها الطلب على البترول فى ظل توقف عجلة الانتاج عالميا مع تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا و الذى سيكون تأثيره على مصر اقل حدة مقتصرا على التاثر بباقى الاسواق المنتجة للنفط كأساس لتدفقاتها المالية و ناتجها المحلى .









وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 2.75% فاقدا مستوى الـ 10000 نفطة ليغلق عند 9874 نقطة بمبيعات مكثفة من المؤسسات الاجنبية و المحلية مقابل مشتريات الافراد بكافة فئاتهم على الاسهم الصغيرة و المتوسطة و الذى انعكس بتماسك المؤشر السبعينى متساوى الاوزان و اغلاقه على تراجعات طفيفة بـ 0.19% عند 1095.27 نقطة ، بعد ان قلص الجانب الاكبر من خسائره الصباحية ، مع نشاط كبير على بعض الاسهم المنتقاه التى ارتفع بالحدود القصوى و اغلق بعضها خاليا من العروض ،، و الذى جاء بحجم تداول 313 مليون سهم من خلال 31349 صفقة بمخطط سيولة 52% للشراء ، بالتداول على 170 ورقة مالية ، ربحت منها 50 ورقة و تراجعت 86 ورقة ، فيما ظل على ثبات 34 ورقة مالية دون تغيير ، ليفقد رأس المال السوقى للشركات المقيدة 8.2 مليار جنيه من رصيده مسجلا 546.071 مليار جنيه.