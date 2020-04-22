تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم





بورصة الكويت





إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها قطاعات قيادية ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% خاسراً 8.95 نقطة ليصل إلى مستوى 4697.25 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.21% خاسراً 10.71 نقطة ليصل إلى مستوى 5044.70 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% خاسراً 5.45 نقطة ليصل إلى مستوى 4014.57 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.23%، خاسراً 9.02 نقطة ليصل إلى مستوى 3957.41 نقطة ، وجرى التداول بمستهل التعاملات على 41.2 مليون سهم بقيمة 11.7 مليون دينار كويتى عبر 1978 صفقة.









وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.91%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%.













وجاء سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 26.05%، تليه شركة صكوك القابضة بنسبة 6.85%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 5.26%، فيما تصدر سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.25% ثم شركة بورتلاند كويت بنسبة 5%، ثم شركة مشاعر القابضة بنسبة 4.95%.