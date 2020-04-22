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محافظ بورسعيد يشهد حصاد محصول القمح جنوب المحافظة (صور)

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:29 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد عزام
شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، حصاد محصول القمح من أراضي إحدى الجمعيات الزراعية جنوب المحافظة، والذى تم توريد 557 طن منذ بداية التشوين في 15 أبريل الجاري. 

وأوضح محافظ بورسعيد، أن إجمالي المساحة المنزرعة 13858 فدان، يتم زراعة 3088 فدان بمنطقة سهل الطينية، 1886 فدان بمنطقة مشروع ناصر والتينة، و1335 فدان بمنطقة شباب الخريجين، 7549 فدان بجمعيات الاستصلاح الزراعي. 

وأضاف "الغضبان"، أنه قد بدأ توريد محصول القمح منذ 15 أبريل، حيث تم توريد حتي أمس 557 طن، ويتم التخزين داخل شونتان بالمنطقة الصناعية بإجمالي 9600 طن، هذا بالإضافة إلى المطحن بمنطقة القابوطي. 

كانت المساحة المنزرعة من القمح العام الماضي 12604 فدان، لتصبح العام الحالي 13858 فدان، وتتبع جمعية قبلي ناصر لجمعية الائتمان بإجمالي 1010 فدان والمنزرع منها 429 فدان، لمحصول القمح، والحقل على مساحة 11 فدان.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 3490 حالة من ضمنهم 870 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و264 حالة وفاة.

وفي إطار الحرص على التواصل المستمر مع الأطقم الطبية، عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، اجتماعًا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع الأطقم الطبية بمستشفيات الصدر على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات باعتبارها أحد حوائط الصد للأمراض المعدية التي تتعرض لها البلاد، موضحة أنه يبدأ تطبيق البروتوكول العلاجي المحدث من تلك المستشفيات وتقوم الفرق الطبية بها بفرز الحالات ومطابقة تعريف الحالة، وأخذ المسحات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بإعداد مستشفيات الصدر والحميات لتكون قادرة على تقديم كافة الخدمات لمصابى فيروس كورونا المستجد بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل وتقديم العلاج ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي لبدء دخولها فى الخدمة العلاجية كمستشفيات عزل بشكل تدريجى.

كما وجهت الوزيرة الشكر لكافة العاملين بفرق الوبائيات والترصد على المستوى المركزي وجميع الإدارات التابعة على مجهوداتهم الضخمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا فى مصر؛ ودورهم الفعّال فى الاكتشاف المبكر والتقصيات الوبائية ومتابعة المخالطين للحالات المؤكدة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة حيالهم، حيث يشارك في أعمال التقصي والترصد حوالي 5813 فريقًا على مستوى الجمهورية، في الوحدات والإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والحميات والصدر، وذلك بإجمالي 17439 عضوا من أعضاء فريق الترصد.

وأضافت أن كل فريق ترصد يتكون من "طبيب وتمريض ومراقب صحي"، بالإضافة إلى الاستعانة بالصيادلة وأطباء الأسنان للعمل ضمن هذه الفرق، حيث يتمثل دور تلك الفرق في التقصي عن الحالات المصابة وتسجيل بياناتها بالبرنامج القومي للأمراض المعدية؛ ومتابعة المخالطين، لمدة 14 يومًا، لافتة إلى أن ذلك كان له أثر بالغ في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة وتحويلها إلى مستشفيات العزل لتلقى العلاج والرعاية الطبية.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم تدريب فرق التقصي من خلال 100 دورة تدريبية، على بروتوكول التعامل مع الحالات المشتبه فيها، والتقييم والتدريب على رأس العمل، إضافة إلى التدريب على تحديث تعريف الحالة وعمل أدلة إرشادية وخرائط وبائية بالمستشفيات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
محافظ بورسعيد يشهد حصاد محصول القمح جنوب المحافظة (صور)
محافظ بورسعيد يشهد حصاد محصول القمح جنوب المحافظة (صور)
محافظ بورسعيد يشهد حصاد محصول القمح جنوب المحافظة (صور)
محافظ بورسعيد يشهد حصاد محصول القمح جنوب المحافظة (صور)
محافظ بورسعيد يشهد حصاد محصول القمح جنوب المحافظة (صور)
محافظ بورسعيد يشهد حصاد محصول القمح جنوب المحافظة (صور)
محافظ بورسعيد يشهد حصاد محصول القمح جنوب المحافظة (صور)
محافظ بورسعيد يشهد حصاد محصول القمح جنوب المحافظة (صور)
محافظ بورسعيد يشهد حصاد محصول القمح جنوب المحافظة (صور)
محافظ بورسعيد يشهد حصاد محصول القمح جنوب المحافظة (صور)

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