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بيل يكشف كيف يقضي وقته في الحظر المنزلي ويختار البطولة الأفضل له مع الريال

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:30 ص
بيل
بيل
أحمد عصام
كشف اللاعب الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الإسباني عن كيفية قضاء وقته خلال فترة الحظر المنزلي الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال بيل في تصريحات صحفية : "نحن نتفهم التضحيات التي يتعين علينا تقديمها لتحسين الوضع العام، وهنا في إسبانيا يكون الحجر صارمًا للغاية، ولا يمكننا الذهاب للركض أو المشي، ولكنني أعتقد أننا نفعل ذلك من أجل أن يصبح الوضع أفضل".

وأضاف : "‏عادة ما يكون لدينا اتصال من خلال الفيديوهات، وفقط للتأكد من أننا جميعًا نستمر في إحراز تقدم، وحتى إذا استمر الموسم فسوف نكون في مستوى جيد ويمكننا العودة بشكل أسرع".

وواصل عن افضل بطولاته مع ريال مدريد : "‏كان الفوز بدوري أبطال أوروبا الأخير في كييف وهي للبطولة الثالثة عشر وأمرا خاصا لي، وخاصة بالنسبة لذلك الهدف الذي تمكنت من تسجيله كان هدف الفوز".

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