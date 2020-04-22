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"حقوق البرلمان": مواقف مصر الإنسانية تجاه بكين وروما وواشنطن أبهرت العالم
الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:33 ص
دينا إبراهيم
أشاد علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن بالمواقف الانسانية لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم الدعم المعنوى والطبى لبعض الدول الصديقة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا ومنها الصين وإيطاليا والولايات المتحدة الامريكية، مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرب المثل والقدوة للعالم كله فى أهمية التعاون الدولى لمواجهة مثل هذه الأزمات التى أحدثت فزعا رعبا كبيرين لدى مختلف دول العالم.
وأعتبر "عابد" فى بيان له أصدره اليوم الأربعاء، أن مثل هذه المواقف من الرئيس السيسى عبارة عن رسائل واضحة للرأى العام العالمى بالحضارة والتقاليد والقيم الانسانية الرفيعة لمصر وشعبها، مؤكدا أن الإشادات والتقدير الكبير لمصر ومواقفها من مختلف دول العالم وليس من بكين وروما وواشنطن فقط هى أبلغ رد على الخونة من قوى الشر والظلام والارهاب الذين وجهوا سمومهم ضد مصر وقائدها وشعبها من قنوات الدم والارهاب التى تبث سمومها من الاراضى الارهابية القطرية والتركية.
وقال رئيس حقوق إنسان النواب، إن مصر أبهرت العالم كله بهذه المواقف الانسانية رفيعة المستوى والتى أرست لمبادئ التعاون الدولى الحقيقى فى مواجهة خطر جائحة كورونا متوقعا ان تكون لهذه المواقف الانسانية من الرئيس السيسى أثارها الايجابية الكبيرة على المواقف المصرية التاريخية والمحورية تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية فى عالم مابعد كورونا الذى سيتغير تغييرا جذريا فى عالم ماقبل كورونا
أحدث تطورات كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم.
وأوضح بيان الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 3490 حالة من ضمنهم 870 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و264 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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