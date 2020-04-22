"حقوق البرلمان": مواقف مصر الإنسانية تجاه بكين وروما وواشنطن أبهرت العالم

أشاد علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن بالمواقف الانسانية لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم الدعم المعنوى والطبى لبعض الدول الصديقة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا ومنها الصين وإيطاليا والولايات المتحدة الامريكية، مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرب المثل والقدوة للعالم كله فى أهمية التعاون الدولى لمواجهة مثل هذه الأزمات التى أحدثت فزعا رعبا كبيرين لدى مختلف دول العالم.





وأعتبر "عابد" فى بيان له أصدره اليوم الأربعاء، أن مثل هذه المواقف من الرئيس السيسى عبارة عن رسائل واضحة للرأى العام العالمى بالحضارة والتقاليد والقيم الانسانية الرفيعة لمصر وشعبها، مؤكدا أن الإشادات والتقدير الكبير لمصر ومواقفها من مختلف دول العالم وليس من بكين وروما وواشنطن فقط هى أبلغ رد على الخونة من قوى الشر والظلام والارهاب الذين وجهوا سمومهم ضد مصر وقائدها وشعبها من قنوات الدم والارهاب التى تبث سمومها من الاراضى الارهابية القطرية والتركية.





وقال رئيس حقوق إنسان النواب، إن مصر أبهرت العالم كله بهذه المواقف الانسانية رفيعة المستوى والتى أرست لمبادئ التعاون الدولى الحقيقى فى مواجهة خطر جائحة كورونا متوقعا ان تكون لهذه المواقف الانسانية من الرئيس السيسى أثارها الايجابية الكبيرة على المواقف المصرية التاريخية والمحورية تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية فى عالم مابعد كورونا الذى سيتغير تغييرا جذريا فى عالم ماقبل كورونا





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