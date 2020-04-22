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بيانيتش يشعل صراع يوفنتوس وباريس سان جيرمان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:46 ص
بيانيتش
بيانيتش
الفجر الرياضي

يرغب نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

 

ذكرت صحيفة لو 10 سبورت، أن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، سيتجه لضم بيانيتش، وهو اللاعب الذي ساء وضعه في الوقت الأخيرة مع يوفنتوس، ولم يعد لاعباً أساسياً في تشكيلة "البيانكونيري".

 

كما أشارت تقارير صحافية أخرى، أن يوفنتوس ينوي استخدام بيانيتش في سعيه للتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان، ماورو إيكاردي.

 

لكن في سياق متصل أفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن بيانيتش لا ينوي مغادرة يوفنتوس الصيف المقبل بأي حال من الأحوال، وأنه ملتزم بعقده مع اليوفي الذي سيمتد حتى نهاية موسم 2023 المقبل.

 

وأضافت الصحيفة، أن بيانيتش على الرغم من فقدان مركزه في الفترة الأخيرة لصالح رودريغو بينتانكور، إلا أن الدولي البوسني سعيد بالبقاء مع يوفنتوس.

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