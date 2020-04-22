Advertisements

تحرير 1889 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (١٨٨٩) مخالفات مرورية متنوعة، من بينهها (٣٩٧) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (421) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، (٨٩) دراجات نارية مخالفة.

كما ضُبط (99) مخالفة "موقف عشوائى"، (١١) مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

سيولة مرورية على كافة أنحاء الميادين

وفي سياق آخر، تشهد الطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، سيولة مرورية على كافة أنحاء الميادين، وتواجد رجال شرطة المرور في الشوارع والميادين لملاحظة الحركة وسير السيارات بالمحاور والكباري والطرق، وسحب أي كثافات مرورية قد تظهر فجأة، أو لوجود طوارئ.

وشهدت حركة ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد سهولة مرورية، فيما شهدت بعد ذلك انتظام حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير، وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.

وشهد نفق الأزهر ظهور سهولة في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت كثافات قليلة أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

ولكل مواطن يريد الاستعلام عن مخالفات المرور، وذلك عن طريق رقم لوحة السيارة، من خلال موقع وزارة الداخلية، فقد أعلنت وزارة الداخلية عن موقع إلكتروني خاص بخدمات المرور في مصر، ليتمكن أي مواطن مصري لديه سيارة ويعمل بالقيادة سواء سيارة أجرة أو ملاكي من التعرف على مخالفات المرور من المنزل عن طريق الإنترنت، هذا وبالإضافة إلى إمكانية سداد الفاتورة من خلال الإنترنت، عن طريق خدمة فوري، فهي توفر كافة الطرق السهلة والممكنة من أجل توفير الوقت والمكان على المواطنين من أجل التعرف على الخدمات المقدمة على الإنترنت.

والمواطنون الذين يريدون يستعلمون عن مخالفات المرور من المنزل من خلال الإدارة العامة للمرور، فنتيح لك الرابط الرسمي الذي خصصته وزارة الداخلية للاستعلام عن مخالفات المرور، وتسعى الإدارة العامة للمرور إلى تنظيم الحركة المرورية والقضاء على العديد من الأخطاء التي تكون السبب في حدوث كوارث كثيرة وتفقد العديد من أرواح البشر، مما جعل الإدارة العامة للمرور تعمل على تسهيل كل ما يتعلق بخدمات المرور على المواطنين أبراج اليوم، حيث أنه قد أطلقوا خدمة جديدة تسمح لكل مواطن أن يعرف مخالفات المرور الخاصة به، ويتم هذا من خلال إرسال الرسائل النصية لصاحب السيارة بكل مخالفات المرور التي قام بها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفة قضية بوابة الفجر الفجر الإدارة العامة للمرور

أخبار تهمك

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ يوم

حيلة جديدة.. ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مبابي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. نائب مدير مستشفى النجيلة يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يحدد سعر بيع أشرف حكيمي

منذ ساعة و نصف

أحمد موسى: إجراءات جديدة للتعامل مع فيروس كورونا في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ 41 دقيقة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ حوالي 4 ساعات

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ يومين

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ يومين

موضوعات متعلقة

نشرة مرور "الفجر": سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر": سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر": سيولة في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر".. سيولة مرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة

نشرة "الفجر".. سهولة مرورية بميادين القاهرة والجيزة

نشرة مرور الفجر.. سيولة في ميادين القاهرة والجيزة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:43 ص

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

10:41 ص

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

08:38 ص

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

05:47 ص

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

08:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم