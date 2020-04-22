رئيس الإنجيلية يهنئ السيسي والمصريين بحلول شهر رمضان

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم فيها التهنئة له والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا له ولمصر كل السلامة والأمان.





وجاء نصها: "السيّد الرَّئيس عبد الفتَّاح السِّيسي رئيس الجمهوريَّة بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيليَّة بمِصر، أبعثُ لسيادتِكم والشعبِ المصريّ بخالصِ التَّهاني بمناسبةِ حلولِ شهرِ رمضان المبارك، راجيًا منَ الله أن يحفَظَكم ويحفظَ بلادَنا العزيزة مصر من كلِّ مكروهٍ، وأنْ يُعيدَ علينا مثلَ هذه الأيامِ بالخيرِ والسَّلامِ".



كما بعث الدكتور القس أندريه زكي ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

فى سياق اخر وجه القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراراته التي وصفها بالتاريخية وغير المسبوقة، إزاءَ أزمةِ تفشِّي فيروس كورونا.

وقال رئيس الطائفة في كلمته باحتفال عيد القيامة المجيد -الذي تستضيفه كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية بلا جمهور- إن الدورَ الذي لعبَه الرئيس كانَ حاسمًا لتجنُّبِ الكثيرِ منَ المخاطرِ التي كانَ منَ الممكنِ أن تعصِفَ بالبلادِ، مثلمَا حدَثَ في العديدِ منْ بلادِ العالمْ.

واستكمل زكي: أشكرُ أيضًا رئيسِ الوزراء الدكتور مُصطَفى مدبولي، والحكومةَ المصريةَ بكافَّةِ وزاراتِها، لما اتخذَتْه منْ إجراءاتٍ وقراراتٍ تعكسُ مدى الاهتمامِ بالمواطنِ المصريِّ، ووضعَ صحتِهِ وسلامتِهِ فوقَ كلِّ اعتبارْ.

كما أشكرُ أيضًا الوزراء والمحافظين والبرلمانيين، والسفراءَ، وكافةَ القياداتِ الدينيَّةِ الإسلاميَّةِ والمسيحيَّةِ، والمَسئولينَ الحكوميينَ، وقادةَ الفكرِ، الذين هنأونا بإرسال برقيات تهنئة أو الذين هنأونا هاتفيًّا.



وعبر رئيس الإنجيلية عن خالصِ الامتنانِ لكلَّ العاملينَ في القطاعِ الطبِّي، الذين يمثِّلونَ بحقّ جيشَ مصرَ الأبيضْ، ويخاطرونَ بحياتِهم في سبيلِ سلامةِ وصحةِ المواطنينَ، إننا مدينونَ لكمْ بحياتِنا.

كما أشكرُ أيضًا الوزراء والمحافظين والبرلمانيين، والسفراءَ، وكافةَ القياداتِ الدينيَّةِ الإسلاميَّةِ والمسيحيَّةِ، والمَسئولينَ الحكوميينَ، وقادةَ الفكرِ، الذين هنأونا بإرسال برقيات تهنئة أو الذين هنأونا هاتفيًّا.