هل يضم الأهلي حارس مرمى جديد في الصيف؟

كشف النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية عن موقفه النهائي من ضم حارس مرمى جديد للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى وجود رغبة لدى الأهلي في التعاقد مع المهدي سليمان حارس مرمى نادي بيراميدز في الصيف القادم.





ونفت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء كل الأنباء حول تفاوض النادي مع المهدي سليمان لضمه في نهاية الموسم الجاري.





وأكد النادي الأحمر أنه لا ينوي التعاقد مع أي حارس مرمى في الصيف القادم وأن الفريق مكتفي بحراس مرمى الفريق الحاليين.



