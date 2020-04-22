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مصرع 4 شباب فى حادث تصادم ببنى سويف

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
لقي 4 شباب مصرعهم في حادث سير وقع اليوم الاربعاء إثر تصادم سيارة نصف نقل بـ"تروسيكل" بمنطقة مفارق جرزا، بدائرة مركز شرطة الواسطى شمال محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وذكر مصدر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، أن الحادث وقع إثر تصادم سيارة نصف نقل بـ"تروسيكل" يحمل لوحات معدينة رقم (٤٢٢٦) بمنطقة مفارق جرزا، بدائرة مركز الواسطى، ما نتج عنه وفاة 4 شباب.

واستقبلت مستشفى الواسطى المركزي جثث المتوفين الأربعة، وهم: حمادة خميس احمد سيد،٢٠ سنة، وحمادة عبد السلام شعبان، ٣٠ سنة وجمعة شعبان محمد عبدالحافظ، ٣٨ سنة، وشقيقه "عزام" ٣٥ سنة، جميعهم يقيمون قرية هرم ميدوم، بدائرة مركز الواسطى.

إصابة 28 شخصًا

وفي سياق منفصل أصيب 28 شخصا باصابات مختلفة، إثر تصادم سيارة ربع نقل، بأخرى جامبو، أمام مصنع الأسمنت، شرق النيل ببني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج واتخاذ اللازم.

واستقبلت مستشفى بني سويف الجامعي، المصابين وتبين هم: مجدي درويش فهمي، 40 عام، ناصر، مصاب باشتباه نزيف داخلي، ويوسف مجدي درويش، 11 عام، ناصر، مصاب بجرح قطع بالرأس، وشعبان مجدي عبدالصمد، 27 عام، منقريش، اشتباه كسر باليد اليسري، وعاطف فهمي محمد، 28 عام، منقريش، اشتباه كسر بالذراع الايسر، ومحمد بكري سعيد، 35 عام، منقريش، اشتباه كسر بالضلوع، وفتحي بكر سعيد، 40 عام، منقريش، سحجات وكدمات، أحمد عمر حسن، 15 عام، ناصر، اشتباه ما بعد الارتجاج، ولاء عثمان على، 24 عام، ناصر، اشتباه كسر بالعمود الفقري، محمود عبدالنبي درويش، 15 عام، ناصر، جروح وسحجات بالجسم، ام الرزق عبدالله فياض، 35 عام، البرج، اشتباه كسر بالساق الايسر، منه حمدي عويس، 13 عام، ناصر، جرح قطعي بفروة الرأس.

كما استقبلت ايضا طواري المستشفى، زينب رمضان درويش، 13 عام، ناصر، جرح وسحاجات بالجسم، كمال خالد كمال، 17 عام، ناصر اشتباه كسر بالساق الايسر، مجدي عبدالحميد زيدان، 39 عام، ناصر، كدمات وسحاجات، يوسف عاطف عبدالحميد، 19 عام، اشتباه كسر بالساق، خالد كمال سيد، 50 عام، ناصر، كدمات وسحاجات، إسلام رمضان حسين، 28 عام، بهبشين، جرح وكدمات بالجسم، إبراهيم يحيي محمد، 43 عام، بني عطيه، اشتباه ما بعد الارتجاج، وليد سعد رياض، 25 عام، بهبشين، اشتباه كسر بالذراع الايسر، عبدالله محمود إبراهيم، 28 عام، بهبشين، كسر بالساق الايمن، سعد رياض سيد، 45 عام، بهبشين، اشتباه كسر بالساق الايسر، محمود حسين حافظ، 25 عام، بهبشين، اشتباه ما بعد الارتجاج، محمد كردي محمود، 40 عام، بهبشين، كسر بالساعد الايسر، محمد صلاح على، 24 عام، بهبشين، اشتباه ما بعد الارتجاج، صلاح عبدالجليل حسن، 50 عام، طحا بوش، اشتباه ما بعد الارتجاج، عبدالله طه عبدالناصر، 24 عام، دنديل، اشتباه كسر بالساق، عبدالناصر جودة عبدالعليم، 30 عام، ناصر، اشتباه ما بعد الارتجاج، عبدالعظيم سلامه الناظر 18 عام، ناصر، اشتباه كسر بالساق اليمني.

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